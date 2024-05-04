Восьмий трофей у складі "Реала": Лунін достроково став чемпіоном Іспанії-2023/24

Український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін достроково став чемпіоном Іспанії сезону-2023/24.

"Вершкові" забезпечили собі титул за чотири тури до кінця чемпіонату. У матчах 34-го туру іспанської Ла Ліги мадридський клуб здобув розгромну перемогу над "Кадісом" (3:0), а "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова ефектно перемогла "Барселону" (4:2).

За підсумкамих цих поєдинків "Королівський клуб" став недосяжним у турнірній таблиці Примери за чотири тури до завершення сезону. "Реал" (87 очок) на 13 балів випережає "Жирону" та на 14 залікових пунктів – "Барселону".

WE ARE THE LALIGA 2023/24 CHAMPIONS! pic.twitter.com/Yo5QFw3SUO — Real Madrid C.F. (@realmadriden) May 4, 2024

Для Луніна це другий у кар'єрі титул чемпіона Іспанії. Загалом це восьмий трофей 25-річного українця у складі мадридців. Крім двох перемог у Ла Лізі, у його активі також виграні Кубок Іспанії, два Суперкубки країни, Ліга чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.

Цього сезону Лунін взяв участь у 20 матчах Примери, в десяти з них він зумів не пропустити.

"Реал" завоював свій 36-й чемпіонський титул Ла Ліги в історії. За цим показником "вершкові" є абсолютними рекордсменами іспанської першості. Найближчий переслідувач "Барселона" вигравала чемпіонат Іспанії 27 разів.

Додамо, що цього сезону Лунін та Ко також можуть виграти Лігу чемпіонів. У середу, 8 травня, підопічні Карло Анчелотті в Мадриді зіграють матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів проти "Баварії". Перша зустріч у Мюнхені завершилася бойовою нічиєю (2:2).

Раніше повідомлялося, що "Реал" підготував новий контракт для Луніна. Керівництво мадридського клубу хоче, щоб український воротар продовжив виступати у футболці "бланкос".

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