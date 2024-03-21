Усе залежить від рішення українця: "Реал" підготував новий контракт для Луніна

Мадридський "Реал" має намір продовжити співпрацю з українським воротарем Андрієм Луніним.

За інформацією авторитетного журналіста та інсайдера Фабріціо Романо, "Королівський клуб" уже підготував для 25-річного українця новий контракт.

Поточна угода Луніна з мадридським клубом розрахована до червня 2025 року, але "Реал" хоче, щоб Андрій залишився.

Зазначається, що все залежить від рішення Луніна, але керівництво клубу і головний тренер Карло Анчелотті довіряють йому, поки чекають повернення основного голкіпера Тібо Куртуа після травми.

Цього сезону Лунін провів 23 поєдинки за "Реал" у всіх турнірах, в яких пропустив 19 голів, 10 матчів Андрій зіграв "на нуль".

Раніше повідомлялося, що Куртуа отримав нову травму. 31-річний бельгійський воротар на тренуванні розірвав внутрішній меніск правого коліна та, найімовірніше, не зіграє до кінця поточного сезону.

Нагадаємо, після 29-го туру "Реал" (72 очки) очолює таблицю чемпіонату Іспанії, випереджаючи "Барселону" на 8 балів. В 1/4 фіналу Ліги чемпіонів мадридський гранд зійдеться з чинним володарем трофею "Манчестер Сіті".

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