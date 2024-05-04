"Реал" без Лунина одержал разгромную победу и вплотную подобрался к чемпионству в Ла Лиге (видео)

"Сливочные" разбили "Кадис" перед решающим матчем с "Баварией" в Лиге чемпионов.

Мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина разгромил "Кадис" в домашнем поединке 34-го тура испанской Ла Лиги. Встреча на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершилась со счетом 3:0 .

Все голы в этом матче подопечные Карло Анчелотти забили во втором тайме. На 51-й минуте счет в игре открыл Браим Диас, со входа в штрафную нанеся роскошный удар в дальнюю "девятку".

На 68-й минуте "сливочные" развили свой успех – передачу Браима Диаса замкнул Джуд Беллингем, который за три минуты до этого вышел на замену.

Для 20-летнего англичанина это 18-й гол в этом сезоне Примеры. Беллингем приблизился в гонке бомбардиров к украинскому форварду "Жироны" Артему Довбику, который лидирует с 19 мячами.

Точку в этом поединке "Королевский клуб" поставил в компенсированное время, когда на 90+3-й минуте Хоселу расстрелял ворота, воспользовавшись пасом от Начо.

Отметим, что ворота "Реала" в этом матче защищал Тибо Куртуа. Для 31-летнего бельгийца этот поединок стал первым в этом сезоне, он пропустил почти год из-за травм.

В свою очередь, Лунин остался на скамейке для запасных. По словам Анчелотти, украинец должен сыграть в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против "Баварии", который состоится в среду, 8 мая, в Мадриде. Первая встреча между командами в Мюнхене завершилась боевой ничьей (2:2).

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Кадис"

Будет добавлен в скором времени.

"Реал" (87 очков) уверенно лидирует в Ла Лиге. За четыре тура до финиша мадридцы на 14 баллов опережают "Барселону", которая имеет матч в запасе. Лунин и Ко уже сегодня станут чемпионами, если "сине-гранатовые" в каталонском дерби не смогут обыграть "Жирону" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова.

"Кадис" (26 очков) находится в зоне вылета из Примеры, на 18-й позиции. От спасительной 17-й ступеньки команду отделяют пять зачетных пунктов.

В следующем туре испанского чемпионата "Реал" 11 мая на выезде сыграет с "Гранадой", а "Кадис" днем позже примет "Хетафе".

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