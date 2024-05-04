Начинается самое интересное: Крымскому мосту вскоре придет конец

После продолжительной паузы тема снова ожила! Она на первых полосах передовых западных газет, ее обсуждают в кулуарах политики и эксперты по телевидению. Но, начиная с апреля 2024 года, стало ясно, что Украина настроена решительно! Об уничтожении "нежелательной постройки" вблизи Керчи заговорили и в ООН.

Что об этом говорят украинские власти, что нужно для того, чтобы уничтожить путинский мост и когда к этому будут готовы в ВСУ – читайте в эксклюзиве TSN.ua.

Мем Кислицы заинтриговал сеть

Ох, ну и шум поднял украинский постоянный представитель при ООН Сергей Кислица. Все давно знают его как мастера слова, особенно когда нужно вовремя показать рашистам их место, или утереть нос лживому Небензе. Но на этот раз разорвали сеть не его слова, а его мэм.

"Список из 6 основных типов мостов в 2024 году:

Арочные мосты.

Консольные мосты.

Вантовые мосты.

Подвесные мосты.

Мосты со связанными арками.

Керченский мост"

Таким образом, Кислица мягко намекнул всем, что уже в 2024 году от Крымского моста останется только пустое место! Как вам эта идея? Я всеми руками за.

Совпадение или жирный намек

И все это, спросите вы? Нет, потому что пост Кислицы это только начало. На самом деле слухи и намеки на уничтожение Крымского моста уже в этом году распространяются с огромной скоростью. Вот на днях у себя в соцсетях о Крымском городе изрядно уколол шуткой и эксминистр иностранных дел Литвы, а ныне посол этой страны в Швеции – Линас Линкявичюс.

"Кто еще не успел сфотографироваться на Керченском мосту, то еще время".

Думаете, совпадение? А как насчет видео, которое синхронно с заявлением Кислицы 2 мая опубликовали украинские партизаны по движению "АТЕШ". Партизаны намекают, что ВСУ собираются увеличить количество атак на российские объекты в Крыму и в конце концов доберутся и по мосту.

"Крымчане, готовьтесь! Керченский мост будет разрушен!" Вскоре в Крыму будет сезон хлопка, который положит конец военным объектам русские.

Крымский мост снова стал топтемой

Но это, конечно, не все! Хотя тема уничтожения Крымского моста актуальна с самого начала его строительства, эта тема все чаще обсуждается в СМИ и об этом снова заговорили украинские военные. 3 апреля из резонансной статьи вышли журналисты британского издания Guardian. Они, ссылаясь на свои источники в ГУР, убеждали, что Крымский мост будет уничтожен в первой половине 2024-го и "у Буданова" для этого уже все вроде бы есть. А уже 7 апреля глава ГУР Буданов заявил, что мост остается целью для Сил обороны и выразил надежду, что "скреп Путина" не станет уже в этом году. И понеслось. 29 апреля взял слово и начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук: "Мост там лишний" – сказал он.

"У нас общая общегосударственная позиция, озвученная Президентом: это сооружение там абсолютно не должно находиться и абсолютно лишнее".

Крым готовится

Плетенчук также отметил, что мост хоть и является важной целью, но не единственной. Задача ВСУ – выбить российскую логистику и оборвать цепи поставок для фронта. Для этого можно бить и по базам, и по логистическим хабам РФ во временно оккупированном Крыму, как-то в Джанкое. Уверяет военный и в том, что после прошлогодних ударов беспилотниками и взрывы грузовика, Крымский мост и так работает не по полной.

"Если грузовиками еще можно ездить, то полноценный железнодорожный состав стоит на Тамане уже месяцами, их не пропускают. Потому что нет уверенности в оккупантах, что мост выдержит после повреждений, нанесенных успешной операцией СБУ и ВМС"

ВСУ "поджимает" время

"Поджимает" ВСУ и банальное время. В РФ, похоже, прекрасно понимают те проблемы, которые возникнут в случае исчезновения Крымского моста, поэтому уже давно строят новую железнодорожную ветку из Ростова в Крым через временно оккупированные территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. 30 апреля об этом процессе и замысле россиян в эфире "1+1" в рамках телемарафона "Единые новости" в деталях расспросили главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Но логично спросить, может ли Украина уничтожить Крымский мост? Ответ: однозначно да, хоть это и сложно. Во-первых, СБУ уже делала больно этому зданию по крайней мере дважды. Впервые – еще в октябре 2022-го взорвали на нем грузовик, а в июле 2023-го повредили его морскими дронами. Но эксперты говорят, что на этот раз Силам обороны придется провести более сложную и, к тому же, комбинированную операцию.

Издание The Sun писало, что СБУ понадобятся морские дроны, от 20 до 40 британских ракет Storm Shadow и обязательно – поддержка с воздуха. Предположим, что дроны и ракеты у Украины есть. А вот с авиацией гораздо сложнее. Журналисты справедливо отмечают, что такое здание одним залпом не пробьешь. Нужны несколько мер авиации с ракетами, чтобы подавить ПВО вокруг, затем поразить полотно моста, а затем добить его дронами из моря. Для этого Украине нужны хотя бы десяток F-16, да еще адаптированных к британским ракетам Storm Shadow. Кстати, в Воздушных силах недавно заявили, что ждут американские самолеты после Пасхи, но когда именно – через неделю, месяц или через год – не уточнили. В СМИ предполагают, что F-16 прибудет в Украину в конце мая или уже в июне 2024 года.

Разрушить можно, но как?

Крымский мост можно разрушить. В этом уверен Капитан 1-го ранга запаса ВМС ВСУ, стратегический эксперт компании "Соната", заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004-2020 годах Андрей Рыженко. Об этом он 2 мая рассказал в комментарии телеканала "Эспрессо"

"С поступлением техники, которая была анонсирована со стороны США, уничтожение Крымского моста вполне реально. Уничтожение Крымского моста или его повреждение позволит нам лишить группировки РФ, расположенной в Крыму, этой логистической артерии", — пояснил Рыженко.

Он напомнил, что Крым снабжается россиянами по двум направлениям.

"С северного направления – это район Каланчака и Крымским мостом. Если мост перекрывается, то вся российская группировка, включая российский Черноморский флот, остается без логистики. Конечно, снабжение логистики в Крым морским и воздушным путем возможно, но это будут совсем другие объемы", – добавил Рыженко.

Нужно уничтожить всю ПВО

Но для этого нужно вывести из строя всю ПВО противника, считает другой военный эксперт Александр Коваленко. По его мнению, ВСУ как раз работают над этим. 17 апреля Силы обороны ракетами ATACMS попали по авиабазе в Джанкое, уничтожив 4 пусковые установки С-400, пункт управления ПВО и передовые радиолокационные станции врага. Это только начало.

А вот другой военный обозреватель Денис Попович предостерегает украинцев от излишних мечтаний. Крымский мост можно вывести из строя, но разрушить на 100% сложно.

"Сейчас много говорят о том, сколько ракет нужно для того, чтобы его уничтожить. Я не готов утверждать, что там 10, 20, 30, 40 или 50 ракет уничтожат. Здесь главное - просто завалить ему пролет для того, чтобы его невозможно было отремонтировать в сжатые сроки. Полностью его уничтожить, очевидно, невозможно, так чтобы просто он исчез, остались лишь опоры. Возможно, только взорвать его последовательно по всей длине".

Напомним, майор запаса НГУ предположил, когда атака на Крымский мост дала бы серьезный эффект.

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