Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Посол Литвы намекнул на новый удар по Крымскому мосту

Посол Литвы намекнул на новый удар по Крымскому мосту

Крымский мост/Скриншот из документального фильма

Дипломат опубликовал симфоличное фото.

Посол Литвы в Швеции и бывший глава литовского МИД Линас Линкявичюс намекнул на новый удар по Крымскому мосту.

Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Дипломат опубликовал изображение моста и фотографию запуска ракеты.

"Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, есть время", — говорится в сообщении.

©

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что врагов ожидают новые сюрпризы в Крыму, и он не рекомендует гражданскому населению пользоваться Крымским мостом.

Военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Петр Черник отметил, что Крымскому мосту осталось недолго, и это понимают сами россияне. Поскольку западные партнеры до сих пор не приняли решения о передаче дальнобойного оружия, Украина может использовать и свою альтернативу для уничтожения моста.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зеленский и Буданов придумали, как уничтожить Крымский мост: он упадет очень скоро!

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация