Посол Литвы намекнул на новый удар по Крымскому мосту

Посол Литвы в Швеции и бывший глава литовского МИД Линас Линкявичюс намекнул на новый удар по Крымскому мосту.

Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Дипломат опубликовал изображение моста и фотографию запуска ракеты.

"Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, есть время", — говорится в сообщении.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что врагов ожидают новые сюрпризы в Крыму, и он не рекомендует гражданскому населению пользоваться Крымским мостом.

Военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Петр Черник отметил, что Крымскому мосту осталось недолго, и это понимают сами россияне. Поскольку западные партнеры до сих пор не приняли решения о передаче дальнобойного оружия, Украина может использовать и свою альтернативу для уничтожения моста.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зеленский и Буданов придумали, как уничтожить Крымский мост: он упадет очень скоро!