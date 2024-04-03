Крах линии фронта возможен: Украине срочно требуется обещанная помощь союзников

Украина в "критическом моменте" войны. Это должны осознать ее союзники и увеличить свою помощь Киеву, подчеркнул госсекретарь США Энтони Блинкен. Тем временем в интервью изданию Politico высокопоставленные украинские офицеры заговорили о риске краха на линии фронта, если мы не получим помощи от США. В Вашингтоне сделали важное заявление. Там наконец-то назвали настоящую "красную линию" для Путина.

Детальнее о ситуации на фронте и какое обещание Запад дал Украине, рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Блинкен дал обещание украинцам

"Киев никогда не попадет в руки России !". Во время брифинга с министром иностранных дел Франции Себастьяном Больницу, госсекретарю США Энтони Блинкену задали важный вопрос: может ли Вашингтон дать гарантию, что российский флаг никогда не развевается над Киевом?

В последние недели Сеть переполнена заявлениями о новом наступлении Путина. Говорил об этом и президент Украины Владимир Зеленский, прогнозируя новое нашествие рашистов на май-июнь 2024 года. Где будут наступать рашисты — вопрос открытый, однако Блинкен заверил, что Киеву ничего не угрожает. Об этом уже позаботились союзники.



«Я убежден, что мы это уже сделали. Другими словами, этого не происходит, этого никогда не произойдет. В начале российской агрессии в 2022 году мы думали, что есть вероятность падения Киева. Но благодаря невероятному сопротивлению украинского народа, а также благодаря поддержке, которую Украине оказывают США, Франция и другие страны, желание Путина покорить всю страну, стереть ее с карты мира, сделать частью “Великой России” не осуществилось и не осуществится”.

О ситуации на фронте

Впрочем , ситуация на фронте сложная и для Украины наступил "критический момент", заявил Блинкен. По его убеждению, ВСУ пока очень необходима помощь, и в Белом доме это прекрасно понимают. Впрочем, Палата представителей Конгресса до сих пор не проголосовала за выделение Украине обещанных средств.



"Мы находимся в критическом моменте, когда абсолютно необходимо обеспечить украинцев тем, что им нужно для защиты, в частности, боеприпасами и средствами противовоздушной обороны".

Спросили Блинкена о том, как США относится к налетам украинских беспилотников на объекты в глубине РФ. В Вашингтоне их "не особо поддерживают", однако не отрицают право Украины защищать собственную территорию. Все из-за страха еще большей эскалации.

Откровенная оговорка от военных ВСУ

"Ситуация пока мрачная" — именно такими словами, как пишет Politico, описывают фронт высокопоставленные украинские военные, которые служили во времена бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Имена тех, с кем именно общались журналисты, Politico не называет, а только добавляет их оценку поля боя.

“У нас не только военный кризис – у нас политический. Россия сейчас собирает ресурсы и будет готова начать большую атаку примерно в августе, а возможно и раньше. В то время как Украина уклоняется от большого призыва.

оккупанты учатся

Больше всего проблем может быть там, где рашисты сконцентрируют свой удар. Военные добавляют, что мясные штурмы россиян – это не главная проблема на фронте. Напротив, оккупанты бросают своих на убой тогда, когда хотят максимизировать свое преимущество. Враг постоянно учится и усовершенствуется. Украине до сих пор не хватает технологий.

“Сейчас Украине ничего не может помочь, потому что нет серьезных технологий, способных компенсировать Украине ту массу войск, которую Россия, вероятно, бросит на нас. У нас нет этих технологий, и на Западе их тоже нет в достаточном количестве”.

Запад передает все не вовремя?

По словам военных, Запад не всегда передает оружие вовремя. Так, например, HIMARS успели наделать шорох в российских тылах, а вот F-16 требовались еще в 2023 году. Военные говорят, что самолетов нет, а рашисты уже ищут способы им противодействовать.



Украинские офицеры говорят, что переносные ПТРК, поставленные Соединенным Королевством и США в первые недели вторжения, пришли вовремя и помогли им спасти Киев — как и HIMARS, которые позволили вытеснить Россию из Херсона в ноябре 2022 года.

Но часто мы просто не получаем системы вооружения в то время, когда они нам нужны – они появляются, когда они уже не актуальны», – сказал другой старший офицер, приведя в пример истребители F-16. Ожидается, что около десятка F-16 будут готовы этим летом после завершения базовой подготовки пилотов.

“Каждое оружие имеет свое правильное время. F-16 требовались в 2023 году; они не подойдут в 2024 году”, – сказал он. И потому, что, по словам этого офицера, Россия готова им противостоять.

В последние несколько месяцев мы начали замечать, что россияне запускают ракеты из Джанкоя на севере Крыма, но без взрывных боеголовок. Мы не могли понять, что они делают, а потом поняли: это "дальномеры", — сказал он. Офицер объяснил, что Россия рассчитывает, где лучше развернуть свои ракетные и радиолокационные системы С-400, чтобы максимально увеличить территорию, которую они могут охватить для таргетинга на F-16, удерживая их подальше от линии фронта и российских тыловых центров”.

Украине нужны снаряды и дроны

Поэтому Украине нужно больше боеприпасов и дронов: 4 и 2 миллиона соответственно подсчитали военные. Но больше всего не хватает людей, заключают они. Напомним, что 2 апреля президент Зеленский наконец-то подписал принятые еще в мае 2023 года изменения в закон о мобилизации и теперь украинских мужчин могут забирать в ВСУ с 25 лет, а не с 27. Сделать это президента призывали уже давно. В октябре 2023-го бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес раскритиковал за это Зеленского.



«Средний возраст бойцов на фронте – более 40. Я понимаю желание президента Зеленского сохранить молодежь на будущее, но факт – Россия тайно мобилизует всю страну. Путин знает, что пауза даст ему время для создания новой армии. Поэтому, как это сделала Британия 1939-го и 1941-го годов, возможно, пора переоценить масштабы мобилизации в Украине”.

Россияне идут на убой

В российском же минобороны заявили несколько "неожиданное". По их словам, после теракта в подмосковном Крокусе по всей РФ стало больше желающих кормить червей в украинской земле.

"Минобороны России утверждает, что в последние недели "фиксируется существенный рост количества желающих заключить контракты с Минобороны России, чтобы принять участие в специальной военной операции", в то же время "большинство кандидатов в качестве основного мотива заключить контракт указывали желание отомстить за погибших" в теракте в "Крокусе" ”.

Проверить правдивость заявлений минубивств РФ невозможно, впрочем, стоит отметить, что это было прогнозировано. В ГУР еще 22 марта заявили, что теракт в Крокусе, который на самом деле организовали террористы ИГИЛ, Путин попытается сбросить на Украину, а главное, заверить в этом россиян. Те же, по замыслу Кремля, должны еще больше возненавидеть украинцев и без вопросов идти убивать. Также ранее российское издание Верстка убеждала, что Путин скоро объявит новую мобилизацию в РФ. Для этого уже вроде бы все готово.



Задачей для нового мяса якобы должно стать увлечение украинского Харькова. Для этого в соцсетях даже начали распространять фейки о том, как харьковчане вроде бы быстро покидают город. Украинцы ответили российским пропагадистам традиционно с юмором. Говорят, харьковчане так активно бегут из города, что даже припарковать авто в центре почти невозможно.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: КРАХ ЛИНИИ ФРОНТА ВОЗМОЖЕН?! Украине срочно требуется обещанная помощь союзников!

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