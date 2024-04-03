Сможет ли Путин захватить Киев: в Госдепе США ответили

Вашингтон признал свою ошибку, что в начале полномасштабного вторжения допускал вероятность "падения" Киева.

Российский диктатор Владимир Путин никогда не сможет подчинить Украину и захватить Киев.

Об этом сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен во время брифинга.

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"Я убежден, что мы уже это сделали. Другими словами этого не происходит, этого никогда не произойдет", — уверенно заявил американский топдипломат.

Госсекретарь США признал ошибку Вашингтона, что в начале полномасштабного вторжения они допускали вероятность "падения" Киева, но "невероятное сопротивление" украинцев не позволило этому произойти.

"Но благодаря невероятному сопротивлению украинского народа, а также благодаря поддержке, которую Украине оказывают США, Франция и другие страны, желание Путина покорить всю страну, стереть ее с карты мира, сделать частью Великая Россия не осуществилось и не осуществится", — заявил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS заявил, что армия России готовит новое наступление уже в мае-июне. Когда и где он может начаться и есть ли угроза для Киева и Харькова — читайте ЗДЕСЬ.

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