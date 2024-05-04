У ПЦУ рассказали, какой популярной пасхальной традиции нет

Несмотря на множество традиций, связанных с праздником Пасхи, есть те, которые не имеют ничего общего с христианскими обычаями.

Об этом рассказал митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр Драбинко в интервью "Телеграфу".

Он говорит, что традиции дарить подарки на Пасху нет, ведь это, прежде всего, день, когда славят Господа.

"Нет, конечно, такой традиции нет. Просто люди ходят друг к другу в гости приветствуют словами "Христос воскрес — Воистину воскрес" ну и обмениваются пасхальными яйцами, писанками. А подарки можно дарить каждый день. То есть традиции с подарками к Пасхе нет", — подчеркнул. митрополит Переяславский и Вишневский.

По его словам, лучше в Пасхальную неделю делать добрые дела. Например, накормить бедного или помочь нищему.

"Это и будет лучшим подарком и для себя, и для этого человека", — сказал митрополит Александр.

Также мы рассказывали, что готовят и едят Пасху в разных странах мира: традиционные и необычные блюда.

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