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Разведка Британии спрогнозировала рост потерь России на войне

Разведка Британии спрогнозировала рост потерь России на войне

Солдаты оккупационной армии РФ / Фото: Associated Press

По данным Минобороны Британии, Россия полностью адаптировала армию к изнурительной войне.

В ближайшие два месяца в армии России возрастут потери на войне против Украины. Однако Кремль полностью адаптировал свои войска.

Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании.

По данным разведки, среднесуточное количество потерь россиян, убитых и раненых, в Украине в течение апреля 2024 осталось на уровне 2024 — 899 потерь за сутки.

"Вероятно, что количество потерь России снова возрастет в течение следующих двух месяцев, поскольку они возобновят специальные наступательные операции на востоке Украины. Это произошло после незначительного снижения темпов операций за последние два месяца после падения Авдеевки", - говорится в сообщении.

В разведке также предполагают, что вполне вероятно, что Россия полностью адаптировала свою армию к изнурительной войне, делая ставки на количество над качеством.

"Такая тенденция, вероятно, будет продолжаться в течение всей войны в Украине и будет иметь долгосрочные последствия для будущей российской армии", — добавили в разведке Британии.

Напомним, пленный сирота из Приморского края РФ шокировал признанием, для чего пошел на войну (видео).

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