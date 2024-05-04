Работают партизаны: в оккупированном Донецке появились флаги Украины (фото)

Активисты движения "Желтая Лента" нарисовали флаги Украины в оккупированном Донецке.

Об этом они сообщили в своем Telegram.

"Активисты движения "Желтая Лента" ночью нарисовали флаги Украины неподалеку от улицы Артема. Место флага Украины в Донецке, коллаборанты и российские войска знают об этом и никак не могут за 10 лет преодолеть украинское сопротивление какое было, есть и будет еще больше", — подписали снимки активисты.

Флаг Украины в оккупированном Донецке / Фото: Жовта стрічка

Флаг Украины в оккупированном Донецке / Фото: Жовта стрічка

Флаг Украины в оккупированном Донецке / Фото: Жовта стрічка

Флаг Украины в оккупированном Донецке / Фото: Жовта стрічка

Флаг Украины, нарисованный в сердце оккупированного города, является месседжем для российских захватчиков и их приспешников о том, что украинский народ никогда не смирится с оккупацией и будет продолжать борьбу за свою свободу и независимость.

Напомним, ранее партизаны движения "Желтая лента" подняли флаг Украины у микрорайона "Солнечный" во временно оккупированной Макеевке Донецкой области. Именно по этой дороге часто ездят оккупанты.

Читайте также: