Работают партизаны: в оккупированном Донецке появились флаги Украины (фото)

Несмотря на 10-летнюю оккупацию Донецка, украинское сопротивление продолжает борьбу за освобождение города.
Активисты движения "Желтая Лента" нарисовали флаги Украины в оккупированном Донецке.
Об этом они сообщили в своем Telegram.
"Активисты движения "Желтая Лента" ночью нарисовали флаги Украины неподалеку от улицы Артема. Место флага Украины в Донецке, коллаборанты и российские войска знают об этом и никак не могут за 10 лет преодолеть украинское сопротивление какое было, есть и будет еще больше", — подписали снимки активисты.
Флаг Украины, нарисованный в сердце оккупированного города, является месседжем для российских захватчиков и их приспешников о том, что украинский народ никогда не смирится с оккупацией и будет продолжать борьбу за свою свободу и независимость.
Напомним, ранее партизаны движения "Желтая лента" подняли флаг Украины у микрорайона "Солнечный" во временно оккупированной Макеевке Донецкой области. Именно по этой дороге часто ездят оккупанты.
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