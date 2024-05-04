Когда закончится война в Украине: астролог назвал год

Астролог Владимир Бадиян сделал прогноз для Украины, а именно – когда будет освобождена наша территория.

Как он рассказал на YouTube-канале "Мой мир", до конца 2024 года Украина получит 80% необходимого оружия.

"Будет большая активация. Тогда окончание войны можно ожидать весной 2025 года", – прогнозирует Бадиян.

Если партнеры не предоставят нам необходимую помощь, война может затянуться вплоть до 2027 года.

"Этот год — год трансформации. Предстоит смена власти, смена среди военных, что мы уже увидели — отставка Залужного. И смена президента тоже произойдет, но не в этом году. Это может произойти в 2025 году", — добавил Бадиян.

Напомним, провидица из Прикарпатья София Семьянишин предусмотрела неожиданную победу Украины. Она отметила, что, возможно, в самой России что-нибудь случится такое, что кардинально повлияет на окончание войны.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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