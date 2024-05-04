В Донецкой области два крупных города остались без воды: что известно

Специалисты уже приступили к ремонту водопровода.

В Донецкой области города Покровска и Мирнограда временно остались без водоснабжения. В результате российского удара был поврежден важный водопровод.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Пострадал участок водопровода "Карловка — Ровно", в результате чего остановлена модульная фильтровальная станция, которая обеспечивает водоснабжение в часть Покровского района", — говорится в сообщении.

По его словам, специалисты уже приступили к ремонту водопровода. Впрочем, когда их завершат и удастся вернуть воду в дома, пока неизвестно.

Как сообщалось, 4 мая из-за сетевых ограничений действуют графики отключений света в Харьковской области и в Кривом Роге на Днепропетровщине.

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