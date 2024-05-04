У Донецькій області два великих міста залишилися без води: що відомо

У Донецькій області міста Покровськ та Мирноград тимчасово залишилися без водопостачання. Внаслідок російського удару було пошкоджено важливий водогін.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Постраждала ділянка водогону "Карлівка - Рівне", внаслідок чого зупинена модульна фільтрувальна станція, яка наразі забезпечує водопостачання до частини Покровського району", - йдеться у повідомленні.

За його словами, фахівці вже розпочали ремонт водогону. Втім, коли їх завершать та вдасться повернути воду до осель, наразі невідомо.

Як повідомлялося, 4 травня через мережеві обмеження діють графіки відключень світла у Харківській області та в Кривому Розі на Дніпропетровщині.

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