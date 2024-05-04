Відключення світла в Україні: де діють обмеження

У суботу, 4 травня, через мережеві обмеження діють графіки відключень світла у Харківській області та в Кривому Розі на Дніпропетровщині.

Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.

Зазначається, що вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні. В інших регіонах споживачі не обмежувалися, наголосили у міністерстві.

Цієї ночі російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Внаслідок обстрілу знеструмилась підстанція, та дві шахти, а також водоканал, промислові та побутові споживачі. Споживачів та підстанцію було заживлено, додали у Міненерго.

Як повідомлялося, в "Укренерго" оцінили, чи можливі блекаути влітку. Зокрема, енергетики зауважують, що через потужні удари РФ дефіцит потужності в енергосистемі України буде відчуватись упродовж багатьох місяців.

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