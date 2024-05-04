Отключение света в Украине: где действуют ограничения

В субботу, 4 мая, из-за сетевых ограничений действуют графики отключений света в Харьковской области и в Кривом Роге на Днепропетровщине.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Отмечается, что вчера применялись графики отключений в Харьковской области и промышленности – в Кривом Роге. Ограничения в этих регионах действуют и сегодня. В других регионах потребители не ограничивались, отметили в министерстве.

Этой ночью российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области. В результате обстрела обесточилась подстанция и две шахты, а также водоканал, промышленные и бытовые потребители. Потребители и подстанция были заживлены, добавили в Минэнерго.

Как сообщалось, в "Укрэнерго" оценили, возможны ли блекауты летом. В частности, энергетики отмечают, что из-за мощных ударов РФ дефицит мощности в энергосистеме Украины будет ощущаться на протяжении многих месяцев.

Читайте также: