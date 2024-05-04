Стюарт прикрепил iPhone к туалету самолета и записал на видео несовершеннолетних девочек – фото

В его телефоне также была найдена детская порнография.

Стюарт, обвиняемого в том, что он прикрепил iPhone к сиденью в туалете самолета и снял на видео девочку-подростка, вероятно, также снял еще четырех несовершеннолетних девочек.

Об этом пишет Daily Mail.

36-летний бортпроводник American Airlines Эстес Картер Томпсон III был арестован после того, как в сентябре на рейсе 1441 из Шарлотты в Бостон снял на телефон 14-летнюю девочку, которая пользовалась туалетом. Подросток заметила телефон, приклеенный к крышке туалета наклейками с надписью "сиденье сломанное", и рассказала об этом родителям.

Впоследствии выяснилось, что Томпсон якобы имел записи четырех других девочек, пользовавшихся туалетами самолета.

ФБР проверило устройства Томпсона и iCloud и нашло материалы девочек в возрасте 7, 9, 11 и 14 лет, а также порнографию, сгенерированную ИИ.

"Агенты обнаружили в аккаунте дополнительные доказательства сексуального интереса Томпсона к детям", — говорится в судебных документах. "Например, агенты обнаружили сотни изображений детской порнографии, которые, похоже, были созданы с помощью искусственного интеллекта".

Картер Томпсон / Фото: AP

Томпсон был арестован в январе в Линчбурге, штат Вирджиния, а 26 апреля ему было предъявлено обвинение в попытке сексуальной эксплуатации детей и хранении изображений сексуального насилия над детьми с изображением несовершеннолетнего лица, находящегося в стадии полового созревания.

Адвокат Томпсона отказался от комментариев после предъявления обвинения федеральным крупным жюри.

В декабре родители 14-летней девочки подали иск в суд, в котором утверждали, что бортпроводник зашел в туалет самолета, чтобы помыть руки, а затем сказал их дочери, что сидение сломано, и чтобы она не волновалась из-за этого.

"Ей сразу же пришло в голову, что кто-то положил туда телефон, чтобы снять, как она пользуется туалетом", — говорится в иске.

Картер Томпсон / Фото: AP

Родители девочки утверждают, что на борту самолета не удалось забрать телефон у подозреваемого, что позволило уничтожить доказательства. Они добавили, что авиакомпания не забрала телефон у стюарта и "знала или должна была знать, что бортпроводник представляет опасность".

Томпсон из Шарлотты, штат Северная Каролина, остается под стражей на федеральном уровне.

Напомним, пьяная россиянка устроила стриптиз на борту самолета для своего соседа по креслу. Мужчину спасали бортпроводники.

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