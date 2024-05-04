Коли закінчиться війна в Україні: астролог назвав рік 

Відбуватимуться події, які наблизять Україну до перемоги над російською агресією.

Астролог Володимир Бадіян зробив прогноз для України, а саме - коли буде звільнена наша територія.

Як він розповів на YouTube-каналі "Мій світ", до кінця 2024 року Україна отримає 80% необхідної зброї.

"Буде велика активація. Тоді закінчення війни можна очікувати навесні 2025 року", - прогнозує Бадіян.

Якщо партнери не нададуть нам необхідної допомоги війна може затягнутися аж до 2027 року.

"Цей рік - рік трансформації. Має відбутися зміна влади, зміна серед військових, що ми вже побачили - відставка Залужного. І зміна президента теж відбудеться, але не цього року. Це може статися 2025 року", - додав Бадіян.

Нагадаємо, провидиця з Прикарпаття Софія Сім'янишин передбачила несподівану перемогу України. Вона зазначила, що, можливо, в самій Росії щось трапиться таке, що кардинально вплине на закінчення війни.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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