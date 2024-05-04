Розвідка Британії спрогнозувала зростання втрат Росії на війні

Протягом найближчих двох місяців в армії Росії зростуть втрати на війні проти України. Однак Кремль повністю адаптував свої війська.

Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії.

За даними розвідки, середньодобова кількість втрат росіян, убитих і поранених, в Україні протягом квітня 2024 року залишилася на рівні 2024 року – 899 втрат за добу.

"﻿Імовірно, що кількість втрат Росії знову зросте протягом наступних двох місяців, оскільки вони відновлять спеціальні наступальні операції на сході України. Це сталося після незначного зниження темпів операцій за останні два місяці після падіння Авдіївки", - йдеться у повідомленні.

У розвідці також припускають, що цілком ймовірно, що Росія повністю адаптувала свою армію до виснажливої війни, яка покладається на кількість над якістю.

"﻿Така тенденція, ймовірно, триватиме протягом усієї війни в Україні та матиме довгострокові наслідки для майбутньої російської армії"﻿, - додали у розвідці Британії.

Нагадаємо, полонений сирота із Приморського краю РФ шокував зізнанням, для чого пішов на війну (відео).

Читайте також провідні новини дня: