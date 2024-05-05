Окупанти штурмують: Генштаб повідомив про найгарячіші ділянки фронту

Протягом минулої доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, здійснює диверсійну діяльність для недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки.

На Куп'янському напрямку ЗСУ відбито 12 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Кислівка Харківської області; Стельмахівка, Берестове Луганської області.

На Лиманському напрямку відбито дев'ять атак противника, в районах Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбито 12 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Новий, Кліщіївка, південніше Іванівського на Донеччині.

На Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 20 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Водяне та Урожайне Донецької області. Там загарбники 15 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку ворог п'ять разів атакував позиції ЗСУ в районах південніше Новодарівки, Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби, здійснив 10 безуспішних атак на позиції Сил оборони.

Втрати ворога

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по сімох районах зосередження особового складу, трьох пунктах управління, трьох зенітно-ракетних комплексах та складу боєприпасів противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по пункту управління, району зосередження особового складу, радіолокаційній станції та ще по одному важливому об'єкту противника.

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