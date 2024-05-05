День ангела 5 травня: кого та як вітати з іменинами

5 травня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 5 травня
5 травня 2024 року привітайте з іменинами Адріана, Якова, Аріну, Ірину.
Адріан — від грецького слова "сильний". В дитинстві непосидючі, любить тварин і може часто приносити їх додому. В дорослому віці стає працьовитим та пунктуальним.
Яків — від давньоєврейського імені, що перекладається як "другий за народженням". В дитинстві розважливий хлопчик, тихий і практичний. В дорослому віці відрізняється непоганими комерційними якостями.
Аріна — походить від давньоєврейського слова, що означає "освічена". В дитинстві будь-яке рішення намагається приймати самостійно. В дорослому віці стає чудовою бізнес-леді, яку люблять її підлеглі.
Ірина — давньогрецьке ім'я, яке означає "мир і спокій". В дитинстві ініціативна та активна дитина. В дорослому віці стає розважливою, наполегливою та цілеспрямованою.
День ангела 5 травня — душевні привітання в прозі і віршах
День ангела сьогодні у Тебе! Я вітаю з цим святом! Здоров’я, мудрості й добра тобі на триста літ бажаю!!!
***
З Днем Ангела тебе вітаю,
Та нехай твій Ангел тебе оберігає.
Стежку життя квітами барвистими посипає,
Мир, злагоду, любов дарує та в усьому допомагає.
Смійся, радій, будь коханою та від усього серця люби,
Бо так чудово, що на цій землі є така людина, як ти!
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Вітаю з днем ангела. Нехай Ваш ангел просвітлює Вас на всяк час, охороняє від усього злого і заохочує до добрих справ.
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Вітаємо з днем ангела!
Щоб завжди янголи її
Від напастей оберігали;
Щоб була чемною в сім'ї
І вам у всьому помагала.
Щоб виросла на втіху всім,
Була опорою в родині
І щоб прославила ваш дім
Во славу неньки-України!
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Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч Тебе у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він — підніме, коли ти заплачеш — втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.
(привітання з сайту ukr-sms.org.ua).
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