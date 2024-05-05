День ангела 5 травня: кого та як вітати з іменинами

5 травня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 5 травня

5 травня 2024 року привітайте з іменинами Адріана, Якова, Аріну, Ірину.

Адріан — від грецького слова "сильний". В дитинстві непосидючі, любить тварин і може часто приносити їх додому. В дорослому віці стає працьовитим та пунктуальним.

Яків — від давньоєврейського імені, що перекладається як "другий за народженням". В дитинстві розважливий хлопчик, тихий і практичний. В дорослому віці відрізняється непоганими комерційними якостями.

Аріна — походить від давньоєврейського слова, що означає "освічена". В дитинстві будь-яке рішення намагається приймати самостійно. В дорослому віці стає чудовою бізнес-леді, яку люблять її підлеглі.

Ірина — давньогрецьке ім'я, яке означає "мир і спокій". В дитинстві ініціативна та активна дитина. В дорослому віці стає розважливою, наполегливою та цілеспрямованою.

День ангела 5 травня — душевні привітання в прозі і віршах

День ангела 5 травня — душевні привітання в прозі і віршах / Фото: Unsplash

День ангела сьогодні у Тебе! Я вітаю з цим святом! Здоров’я, мудрості й добра тобі на триста літ бажаю!!!

***

З Днем Ангела тебе вітаю,

Та нехай твій Ангел тебе оберігає.

Стежку життя квітами барвистими посипає,

Мир, злагоду, любов дарує та в усьому допомагає.

Смійся, радій, будь коханою та від усього серця люби,

Бо так чудово, що на цій землі є така людина, як ти!

***

Вітаю з днем ангела. Нехай Ваш ангел просвітлює Вас на всяк час, охороняє від усього злого і заохочує до добрих справ.

***

Вітаємо з днем ангела!

Щоб завжди янголи її

Від напастей оберігали;

Щоб була чемною в сім'ї

І вам у всьому помагала.

Щоб виросла на втіху всім,

Була опорою в родині

І щоб прославила ваш дім

Во славу неньки-України!

***

Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч Тебе у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він — підніме, коли ти заплачеш — втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.

(привітання з сайту ukr-sms.org.ua).

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