День ангела 5 мая: кого и как поздравлять с именинами

5 мая 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 5 мая
5 мая 2024 года поздравьте с именинами Адриана, Якова, Арину, Ирину.
Адриан — от греческого слова "сильный". В детстве непоседлив, любит животных и может часто приносить их домой. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым и пунктуальным.
Яков — от древнееврейского имени, что переводится как "второй по рождению". В детстве рассудительный мальчик, тихий и практичный. Во взрослом возрасте отличается хорошими коммерческими свойствами.
Арина происходит от древнееврейского слова, что означает "просвещенная". В детстве любое решение пытается принимать самостоятельно. Во взрослом возрасте становится прекрасной бизнес-леди, которую любят ее подчиненные.
Ирина — древнегреческое имя, означающее "мир и покой". В детстве инициативный и активный ребенок. Во взрослом возрасте становится рассудительным, настойчивым и целеустремленным.
День ангела 5 мая – душевные поздравления в прозе и стихах
День ангела сегодня у Тебя! Я поздравляю с этим праздником! Здоровья, мудрости и добра тебе на триста лет желаю!!!
***
С Днем Ангела тебя поздравляю,
Да пусть твой Ангел тебя оберегает.
Тропку жизни цветами красочными посыпает,
Мир, согласие, любовь дарит и во всем помогает.
Смейся, радуйся, будь любимой и от всего сердца люби,
Ибо так здорово, что на этой земле есть такой человек, как ты!
***
Поздравляю с днем ангела. Пусть ваш ангел просвещает вас на всякое время, охраняет от всего злого и поощряет к добрым делам.
***
Будь прекрасной, милой дамой,
Самой доброй, лучшей мамой,
Самой нежной, вдохновенной,
Уникальной, несравненной!
Знай, что ты прекрасна!
Выглядишь всегда ты классно.
В счастье ты живи, в любви,
Никогда ты не грусти!
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Поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом Тебя в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда Ты упадешь, он — поднимет, когда ты заплачешь — утешит, когда ты будешь радоваться вместе с тобой.
(поздравления с сайта rus-sms.org.ua).
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