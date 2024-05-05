День ангела 5 мая: кого и как поздравлять с именинами

5 мая 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 5 мая

5 мая 2024 года поздравьте с именинами Адриана, Якова, Арину, Ирину.

Адриан — от греческого слова "сильный". В детстве непоседлив, любит животных и может часто приносить их домой. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым и пунктуальным.

Яков — от древнееврейского имени, что переводится как "второй по рождению". В детстве рассудительный мальчик, тихий и практичный. Во взрослом возрасте отличается хорошими коммерческими свойствами.

Арина происходит от древнееврейского слова, что означает "просвещенная". В детстве любое решение пытается принимать самостоятельно. Во взрослом возрасте становится прекрасной бизнес-леди, которую любят ее подчиненные.

Ирина — древнегреческое имя, означающее "мир и покой". В детстве инициативный и активный ребенок. Во взрослом возрасте становится рассудительным, настойчивым и целеустремленным.

День ангела 5 мая – душевные поздравления в прозе и стихах

День ангела 5 мая – душевные поздравления в прозе и стихах / Фото: Unsplash

День ангела сегодня у Тебя! Я поздравляю с этим праздником! Здоровья, мудрости и добра тебе на триста лет желаю!!!

***

С Днем Ангела тебя поздравляю,

Да пусть твой Ангел тебя оберегает.

Тропку жизни цветами красочными посыпает,

Мир, согласие, любовь дарит и во всем помогает.

Смейся, радуйся, будь любимой и от всего сердца люби,

Ибо так здорово, что на этой земле есть такой человек, как ты!

***

Поздравляю с днем ангела. Пусть ваш ангел просвещает вас на всякое время, охраняет от всего злого и поощряет к добрым делам.

***

Будь прекрасной, милой дамой,

Самой доброй, лучшей мамой,

Самой нежной, вдохновенной,

Уникальной, несравненной!



Знай, что ты прекрасна!

Выглядишь всегда ты классно.

В счастье ты живи, в любви,

Никогда ты не грусти!

***

Поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет рядом Тебя в минуты радости и печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда Ты упадешь, он — поднимет, когда ты заплачешь — утешит, когда ты будешь радоваться вместе с тобой.

(поздравления с сайта rus-sms.org.ua).

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