Прогноз погоды в Украине на Пасху

В воскресенье, 5 мая, в Украине синоптики прогнозируют переменную облачность.

Об этом сообщает Украинский гидрометеоцентр.

Преимущественно без осадков, только в северной части, Закарпатье и Карпатах местами возможен небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер будет северо-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха +17...+22℃, в западных областях до +25℃.

В Киевской области и в столице прогнозируют переменную облачность. Местами возможен небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области +17...+22℃, в Киеве +19...+21℃.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, порадует ли теплом погода на Пасху.

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