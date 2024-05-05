Прогноз погоди в Україні на Великдень

У неділю, 5 травня, в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність.

Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.

Переважно без опадів, лише у північній частині, на Закарпатті та в Карпатах місцями можливий невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер буде північно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря +17... +22℃, у західних областях до +25℃.

На Київщині та в столиці прогнозують мінливу хмарність. Місцями можливий невеликий дощ, гроза. Вітер північно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря по області +17... +22℃, у Києві +19... +21℃.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко розповіла, чи потішить теплом погода на Великдень.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Погода на Великдень потішить не всіх! Синоптики зробили прогноз на найближчі дні

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