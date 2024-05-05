Оккупанты штурмуют: Генштаб сообщил о самых горячих участках фронта

За прошедшие сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, осуществляет диверсионную деятельность по недопущению переброски украинских войск на угрожающие направления.

На Купянском направлении ВСУ отражены 12 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Кисловка Харьковской области; Стельмаховка, Берестово Луганской области.

На Лиманском направлении отражены девять атак противника, в районах Серебрянского лесничества в Луганской области и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении ВСУ отражены 12 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка, Новый, Клещиевка, южнее Ивановского Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинскими защитниками отражено 20 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Водяное и Урожайное Донецкой области. Там захватчики 15 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении враг пять раз атаковал позиции ВСУ в районах южнее Новодаровки, Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки, совершил 10 безуспешных атак на позиции Сил обороны.

Потери врага

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава, трем пунктам управления, трем зенитно-ракетным комплексам и составу боеприпасов противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59/69.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления, району сосредоточения личного состава, радиолокационной станции и еще одному важному объекту противника.

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