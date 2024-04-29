Действительно ли РФ может захватить Часов Яр до 9 мая – оценка Генштаба Эстонии

Военное руководство РФ поставило задачу захватить Часов Яр до "сакральной даты".
Заместитель руководителя оперативного отдела Генштаба сил обороны Эстонии Тоомас Вяли убежден, что оккупационным войскам России не удастся захватить город Часов Яр на Донетчине до 9 мая.
Об этом пишет ERR.
Вяли отметил, что направление главного удара российских войск по-прежнему идет со стороны Авдеевки и на Бахмутском направлении, а его цель – выход на границы Донецкой и Луганской областей.
"До 9 мая они его точно не возьмут. С учетом того, что от Авдеевки они продвинулись на десять километров, возможно, на пять километров за раз, Часов Яр недостижим при таких темпах продвижения", — подчеркнул Томас Вяли.
По его словам, захватить весь Часов Яр очень сложно, поскольку это такое планомерное, медленное сражение в городских условиях. Он назвал пример такого сражения в Авдеевке.
"А захват Авдеевки, или, скажем, Бахмута, потребовал несколько месяцев. Поэтому это (оккупация Часового Яра до 9 мая - ред.) маловероятно", - отметил заместитель руководителя оперативного отдела Генштаба Эстонии.
Он также добавил, что одной из самых горячих точек на линии фронта сейчас село Очеретино под Бахмутом.
Напомним, командир штурмовой роты в 47-й бригаде Олег Сенцов показал бодрящее фото с фронта, заявив о продолжении обороны Часового Яра в Донецкой области.
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