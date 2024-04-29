Действительно ли РФ может захватить Часов Яр до 9 мая – оценка Генштаба Эстонии

Заместитель руководителя оперативного отдела Генштаба сил обороны Эстонии Тоомас Вяли убежден, что оккупационным войскам России не удастся захватить город Часов Яр на Донетчине до 9 мая.

Об этом пишет ERR.

Вяли отметил, что направление главного удара российских войск по-прежнему идет со стороны Авдеевки и на Бахмутском направлении, а его цель – выход на границы Донецкой и Луганской областей.

"До 9 мая они его точно не возьмут. С учетом того, что от Авдеевки они продвинулись на десять километров, возможно, на пять километров за раз, Часов Яр недостижим при таких темпах продвижения", — подчеркнул Томас Вяли.

По его словам, захватить весь Часов Яр очень сложно, поскольку это такое планомерное, медленное сражение в городских условиях. Он назвал пример такого сражения в Авдеевке.

"А захват Авдеевки, или, скажем, Бахмута, потребовал несколько месяцев. Поэтому это (оккупация Часового Яра до 9 мая - ред.) маловероятно", - отметил заместитель руководителя оперативного отдела Генштаба Эстонии.

Он также добавил, что одной из самых горячих точек на линии фронта сейчас село Очеретино под Бахмутом.

Напомним, командир штурмовой роты в 47-й бригаде Олег Сенцов показал бодрящее фото с фронта, заявив о продолжении обороны Часового Яра в Донецкой области.

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