Ученые наконец-то разгадали тайну Бермудского треугольника

Участок моря между Флоридой, Пуэрто-Рико и Бермудскими островами широко известен как Бермудский треугольник. Такое название он получил в ХХ веке, когда его начали связывать с загадочными исчезновениями самолетов и лодок. Многие годы утверждается, что корабли и самолеты, попадающие в Бермудский треугольник, терпят крушение чаще, чем в любом другом месте.

Как сообщает BBC Science, один из самых известных инцидентов произошел в 1945 году, когда в этом районе пропал рейс 19 – группа из пяти бомбардировщиков ВМС США, совершавших тренировочный полет. После этого кораблекрушения и разбившиеся самолеты здесь связывали с разрушительной силой треугольника.

В 1975 году Ларри Куше опубликовал книгу, развенчавшую мифы вокруг этого региона. Он объяснил, что сообщения о Бермудском треугольнике были неточными, преувеличенными или недостоверными. Куше пришел к выводу, что количество инцидентов в этом регионе немногим превышает показатели других областей мира.

Однако существует множество объяснений разрушительного действия треугольника, как естественных, так и неестественных. В частности, в авариях здесь обвиняли технологии пропавшей Атландиты. Существует также версия о том, что Бермудский треугольник – это искажение пространства-времени, которое затягивает объекты в параллельную вселенную.

Одно из естественных объяснений феномена состоит в том, что пузырьки метана, выпущенные с морского дна, переворачивали корабли. Но Геологическая служба США провела исследование и не выявила значительных выбросов метана за последние годы.

Недавнее исследование показало, что штормы в этом регионе могут создавать волны высотой до 30 метров. Лабораторные эксперименты подтвердили, что такие волны могут потопить корабли, но нет доказательств, что они возникают в Бермудском треугольнике.

Существует также версия, что магнитные аномалии заставляют пилотов и моряков, ориентирующихся по компасу, отклоняться от курса. В то же время, таких аномалий зафиксировано не было. Но в ХХ веке подлинный географический север и магнитный север совпали в Бермудском треугольнике, что могло привести к навигационным ошибкам.

Несмотря на большой объем воздушного и морского сообщения, а также частые ураганы, в Бермудском треугольнике не наблюдалось статистически необычное количество авиакатастроф и кораблекрушений.

Истинная причина, по которой Бермудский треугольник стал таким известным, достаточно банальна. Уверенность людей в том, что в этом регионе происходит множество катастроф, скорее всего, связана с материалами в СМИ и любителями теорий заговора. Они пытаются заострить внимание на любых событиях в этом регионе, пусть даже не частых.

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