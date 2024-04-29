В 75 км от границы Украины: РФ строит аэродром в Белгородской области – спутниковые снимки

Россияне строят новый аэродром в Белгородской области. Страна-агрессор возводит аэродром примерно в 9 км к западу от центра Алексеевки, военного логистического центра в Белгородской области и в 75 км от границы Украины.

Спутниковые снимки опубликовал OSINT-исследователь RedIntel Panda.

"В июле 2023 года к месту была прорезана дорога, и к началу зимы планировка взлетно-посадочной полосы казалась почти завершенной", — говорится в сообщении.

OSINT-исследователь также рассказал, что с 27 апреля на взлетно-посадочной полосе продолжается укладка базового слоя. Длина полосы составляет около 1800 метров.

Новый аэродром россиян в Белгородской области / Фото: Twitter/RedIntel Panda

Новый аэродром россиян в Белгородской области / Фото: Twitter/RedIntel Panda

Новый аэродром россиян в Белгородской области / Фото: Twitter/RedIntel Panda

Новый аэродром россиян в Белгородской области / Фото: Twitter/RedIntel Panda

"Она не большая, но может принимать разные типы самолетов",- рассказал RedIntel Panda.

Напомним, появился снимок пораженного российского аэродрома "Кущевск".

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