За 75 км від кордону України: РФ будує аеродром у Бєлгородській області – супутникові знімки

Росіяни будують новий аеродром у Бєлгородській області. Країна-агресорка зводить летовище приблизно за 9 км на захід від центру Олексіївки, військового логістичного центру в Бєлгородській області та за 75 км від кордону України.

Супутникові знімки опублікував OSINT-дослідник RedIntel Panda.

"У липні 2023 року до місця було прорізано дорогу, і до початку зими планування злітно-посадкової смуги здавалося майже завершеним", - йдеться у повідомленні.

OSINT-дослідник також розповів, що від 27 квітня на злітно-посадковій смузі триває укладання базового шару. Довжина смуги становить приблизно 1800 метрів.

Новий аеродром росіян у Бєлгородській області / Фото: Twitter/RedIntel Panda

Новий аеродром росіян у Бєлгородській області / Фото: Twitter/RedIntel Panda

Новий аеродром росіян у Бєлгородській області / Фото: Twitter/RedIntel Panda

Новий аеродром росіян у Бєлгородській області / Фото: Twitter/RedIntel Panda

"Вона не величезна, але може приймати різні типи літаків", - розповів RedIntel Panda.

Нагадаємо, з'явився знімок ураженого російського аеродрому "Кущевськ".

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