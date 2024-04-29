За 75 км від кордону України: РФ будує аеродром у Бєлгородській області – супутникові знімки

Росіяни будують новий аеродром у Бєлгородській області.
Росіяни будують новий аеродром у Бєлгородській області. Країна-агресорка зводить летовище приблизно за 9 км на захід від центру Олексіївки, військового логістичного центру в Бєлгородській області та за 75 км від кордону України.
Супутникові знімки опублікував OSINT-дослідник RedIntel Panda.
"У липні 2023 року до місця було прорізано дорогу, і до початку зими планування злітно-посадкової смуги здавалося майже завершеним", - йдеться у повідомленні.
OSINT-дослідник також розповів, що від 27 квітня на злітно-посадковій смузі триває укладання базового шару. Довжина смуги становить приблизно 1800 метрів.
"Вона не величезна, але може приймати різні типи літаків", - розповів RedIntel Panda.
Нагадаємо, з'явився знімок ураженого російського аеродрому "Кущевськ".
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