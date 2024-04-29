Відомий український співак став жертвою шахраїв – подробиці

Соліст гурту "ТІК" Віктор Бронюк повідомив, що його акаунт в Telegram поцупили шахраї.

За словами виконавця, невідомі заволоділи доступом до його персонального акаунту у соцмережі. До того ж хакери скористалися його великою кількістю шанувальників і від імені співака почали вимагати надіслати гроші. Про це Віктор повідомив на своїй сторінці в Instagram та закликав фанів бути обачними в Мережі та не вестися на шахрайські маніпуляції.

"Друзі, мій Telegram хакнули шахраї. Дякую, що турбуєтесь! Нікому нічого не відсилайте…", - закликав артист.

Віктор Бронюк став жертвою шахраїв / Фото: facebook.com/viktorbronyk

На щастя, все закінчилося добре. Бронюку все ж вдалося домогтися справедливості та повернути доступ до свого Telegram-акаунту. Наприкінці знаменитість ще раз звернувся до шанувальників з проханням дбати про власну безпеку та не нехтувати базовими налаштуваннями сторінок в соцмережах.

"Друзі, відновив контроль над акаунтом в Telegram. Обов'язково налаштовуйте двоетапний захист. Від шахраїв ніхто не застрахований. Дякую всім, хто хвилювався. Все добре! Жодних коштів мені пересилати не потрібно!", - повідомив Віктор.

Нагадаємо, нещодавно співак Володимир Дантес також став жертвою шахраїв. У зірки викрали понад 100 тис. грн і він вже розповів, чим закінчилася історія після суду.

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