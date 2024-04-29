У Дніпрі сталася стрілянина між дівчатами на вулиці 

Одна з них потрапила до лікарні.

У Дніпрі біля кафе в одному з районів міста неповнолітня дівчина вистрілила в іншу з предмету, схожого на пістолет.

Про це повідомили на сторінці у Facebook поліції Дніпропетровщини.

"Біля одного з кафе в Амур-Нижньодніпровському районі між неповнолітніми дівчатами виник конфлікт. Під час цього, за попередньою інформацією, 14-річна дівчина здійснила декілька пострілів з предмету, схожого на пістолет, в бік знайомої. У результаті 17-річна дівчина отримала травми", - уточнили правоохоронці.

На місці події працювала слідчі. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частини 4 статті 296 Кримінального кодексу України.

Раніше стало відомо, що на Житомирщині чоловік застрелив дружину через ревнощі.

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