В Днепре произошла стрельба между девушками на улице

Одна из них попала в больницу.

В Днепре возле кафе в одном из районов города несовершеннолетняя девушка выстрелила в другую из предмета, похожего на пистолет.

Об этом сообщили на странице в Facebook полиции Днепропетровской области.

"У одного из кафе в Амур-Нижнеднепровском районе между несовершеннолетними девушками возник конфликт. Во время этого, по предварительной информации, 14-летняя девушка произвела несколько выстрелов из предмета, похожего на пистолет, в сторону знакомой. В результате 17-летняя девушка получила травмы", – уточнили правоохранители.

На месте происшествия работали следователи. По данному факту возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

Ранее стало известно, что в Житомирской области мужчина застрелил жену из-за ревности.

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