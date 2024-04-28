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На Житомирщині чоловік застрелив дружину через ревнощі

На Житомирщині чоловік застрелив дружину через ревнощі

Суд виніс вирок чоловікові, який вбив власну дружину / Фото: pixabay.com

Зловмисник сам зізнався поліції у вбивстві.

У Житомирській області 34-річний житель Бердичівського району з вогнепальної зброї застрелив свою дружину.

Про це повідомили в прокуратурі області.

"Між подружжям виник конфлікт. Обвинувачений виявив у телефоні дружини переписку з іншим чоловіком, що викликало у нього бурю ревнощів. Під час з’ясування стосунків зайшла мова про розлучення. Згодом він дістав зі схованки мисливський карабін, прийшов до дружини та вистрелив у неї з відстані трьох метрів. Постріл виявився смертельним", - йдеться у повідомленні відомства.

Після скоєного зброю заховав на горищі, гараж з тілом дружиною зачинив, а сам пішов до сусіднього села до родичів. Однак наступного дня зателефонував до поліції та зізнався у вбивстві.

Чоловіка засуджено до 7 років і 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, на Житомирщині сталася різанина - вчитель вбив колишнього учня. 

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