Taurus – не панацея: эксперт объяснил, почему Украине не стоит делать ставку на ракеты от Германии

Петр Черник подчеркнул, что для того, чтобы Россия существенно почувствовала последствия передачи Киеву Taurus, Украина должна получить большое количество этих ракет.

Немецкие ракеты Taurus, которые Олаф Шольц не спешит передавать Украине, помогли бы Силам обороны, но не изменили ход войны.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник.

"Taurus не является панацеей, их всего у немцев задекларировано до 130 единиц. То есть, если дадут 30 – это уже будет огромный шаг вперед. Баллистика, на самом деле – это наше все – большое количество ATACMS. Если говорить о качестве такого оружия, то очень сомнительно, что будет дальность до 500 километров. Все экспортные варианты предоставляются до 300 км. Конечно, в смешанном ударе вместе с Storm Shadow, большим количеством беспилотников и теми же ATACMS, могут по-настоящему повредить или пустить под воду Крымский мост. Было бы хорошо, если бы эти ракеты поступили, но я бы не говорил, что это какие-то вундерваффы", – отметил Черник.

Военный эксперт подчеркнул, что для того, чтобы Россия существенно почувствовала последствия передачи Киеву Taurus, Украина должна получить большое количество этих ракет.

"Во время операции "Буря в пустыне" за 37 дней американцы отстреляли более 600 ракет. В течение одних суток могли использовать от 20 до 100 ракет. Нам сложно о таком даже мечтать", — сказал Черник.

Напомним, Украина получит от США ракеты ATACMS большой дальности в рамках нового пакета военной помощи – это подтвердил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Заметим, что многие эксперты высказывали ранее мнения, что Шольц может согласиться передать Украине Taurus после того, как США передадут Киеву дальнобойные ATACMS. В частности, военный эксперт Александр Мусиенко заявлял, что "это был бы прецедент для немцев".

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