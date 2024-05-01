На "концерті Кобзона" аншлаг: Генштаб оновив дані про втрати росіян

Загальні бойові втрати російських окупантів на 1 травня склали 469 840 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1120 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні втрати:

особового складу ‒ близько 469840 (+1120) осіб

танків - 7312 (+5)

бойових броньованих машин - 14067 (+21)

артилерійських систем - 12024 (+13)

РСЗВ - 1053

засобів ППО - 780 (+1)

літаків - 348

гелікоптерів - 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9538 (+7)

крилатих ракет - 2126

кораблів та катерів - 26

підводних човнів - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 16175 (+33)

спеціальної техніки - 1980 (+3)

Як повідомлялося, керівник українського ГУР Кирило Буданов розповів, як змінилася армія РФ від початку повномасштабної війни. Зокрема, з його слів, в РФ майже не залишилося контрактників з нормальним "бойовим" досвідом.

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