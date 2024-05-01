На "концерті Кобзона" аншлаг: Генштаб оновив дані про втрати росіян

Окупанти зазнають втрат на полі бою.
Загальні бойові втрати російських окупантів на 1 травня склали 469 840 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1120 загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні втрати:
- особового складу ‒ близько 469840 (+1120) осіб
- танків - 7312 (+5)
- бойових броньованих машин - 14067 (+21)
- артилерійських систем - 12024 (+13)
- РСЗВ - 1053
- засобів ППО - 780 (+1)
- літаків - 348
- гелікоптерів - 325
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9538 (+7)
- крилатих ракет - 2126
- кораблів та катерів - 26
- підводних човнів - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн - 16175 (+33)
- спеціальної техніки - 1980 (+3)
Як повідомлялося, керівник українського ГУР Кирило Буданов розповів, як змінилася армія РФ від початку повномасштабної війни. Зокрема, з його слів, в РФ майже не залишилося контрактників з нормальним "бойовим" досвідом.
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