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На "концерті Кобзона" аншлаг: Генштаб оновив дані про втрати росіян

На "концерті Кобзона" аншлаг: Генштаб оновив дані про втрати росіян

Окупантів стало менше на нашій землі / Фото: Associated Press

Окупанти зазнають втрат на полі бою.

Загальні бойові втрати російських окупантів на 1 травня склали 469 840 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1120 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні втрати:

  • особового складу ‒ близько 469840 (+1120) осіб
  • танків - 7312 (+5) 
  • бойових броньованих машин - 14067 (+21) 
  • артилерійських систем - 12024 (+13) 
  • РСЗВ - 1053 
  • засобів ППО - 780 (+1) 
  • літаків - 348 
  • гелікоптерів - 325 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9538 (+7)
  • крилатих ракет - 2126 
  • кораблів та катерів - 26 
  • підводних човнів - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 16175 (+33) 
  • спеціальної техніки - 1980 (+3)

Як повідомлялося, керівник українського ГУР Кирило Буданов розповів, як змінилася армія РФ від початку повномасштабної війни. Зокрема, з його слів, в РФ майже не залишилося контрактників з нормальним "бойовим" досвідом.

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