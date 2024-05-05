У ніч проти Великодня росіяни атакували Україну: перші деталі

Сили оборони збили 23 "Шахедів", якими сьогодні вночі атакувала Росія українські міста.

Про це повідомив Генштаб.

"Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 24 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 23 ударних БпЛА було знищено", - йдеться у повідомленні.

"У ніч проти 5 травня 2024 року російські окупанти атакували з північного та південного напрямків 24 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". Райони пусків – Курська область та мис Чауда. Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України. В результаті бойової роботи знищено 23 ударних БпЛА у Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях", - повідомили у Повітряних силах України.

Нагадаємо, вночі у Харкові пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Моніторингові канали перед вибухами повідомляли про ракетну небезпеку у регіоні.

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