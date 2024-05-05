В ночь на Пасху россияне атаковали Украину: первые детали

Силы обороны сбили 23 "Шахеда", которыми сегодня ночью атаковала Россия украинские города.

Об этом сообщил Генштаб.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 24 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 23 ударных БпЛА были уничтожены", — говорится в сообщении.

"В ночь на 5 мая 2024 года российские оккупанты атаковали с северного и южного направлений 24 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136". Районы пусков - Курская область и мыс Чауда. Воздушное нападение противника отбивали зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные Сил обороны Украины. В результате боевой работы уничтожены 23 ударных БпЛА в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях", - сообщили в Воздушных силах Украины.

Напомним, ночью в Харькове раздалась серия взрывов во время воздушной тревоги. Мониторинговые каналы перед взрывами сообщали о ракетной опасности в регионе.

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