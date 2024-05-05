Росіяни атакували Харків: є постраждалі та руйнування

Російські окупанти вночі проти 5 травня вдарили по житловому сектору Харкова. Внаслідок атаки є постраждалі.

По це повідомляє ДСНС України.

Сьогодні вночі ворог цинічно вдарив БПЛА по приватному сектору міста Харкова.

"За двома адресами сталися пожежі. Горіли господарчі споруди, гараж та легковий автомобіль на загальній площі біля 200 кв.м. Сьогодні вночі ворог цинічно вдарив БПЛА по приватному сектору міста Харкова", - мовиться у повідомленні.

В результаті обстрілу постраждало 5 людей, серед них - дитина.

Росіяни атакували Харків у Великодню ніч

Нагадаємо, у ніч проти Великодня, 5 травня, росіяни атакували Дніпро та область "Шахедами". Внаслідок падіння і влучання пошкоджена цивільна інфраструктура.

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