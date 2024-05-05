Святиню зустріли священники та українські прикордонники в пункті пропуску з України до Молдови.
Благодатний вогонь прибув до України. Пізно вночі скаути доправили його до пункту пропуску "Старокозаче", що на українсько-молдовському кордоні.
Про це повідомили у Державній пригордонній службі України.
Вогонь з Єрусалиму зустріли капелани та прикордонники Південного регіонального управління.
Нагадаємо, у Велику суботу перед Великоднем, 4 травня, у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулася щорічна урочиста церемонія сходження Благодатного вогню.
Що таке Благодатний вогонь
Згідно з біблійними переказами, апостол Петро увійшов до печери, де лежало тіло Ісуса Христа після страти. Він побачив яскраве світло, яке осяяло труну.
У пам'ять про ті події здійснюється урочиства служба Великої суботи у храмі Гробу Господнього, яка символічно зображує Страсті Христові, Поховання та Воскресіння Ісуса Христа. Винесення Благодатного Вогню (вогню із запалених свічок у Кувуклії) символізує вихід з Гробу Світла істинного, тобто Воскресіння Господа.
За православними віруваннями, якщо Благодатний вогонь не зійде — розпочнеться Друге пришестя Ісуса Христа і кінець всього живого.
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