Святиню зустріли священники та українські прикордонники в пункті пропуску з України до Молдови.

Благодатний вогонь прибув до України. Пізно вночі скаути доправили його до пункту пропуску "Старокозаче", що на українсько-молдовському кордоні.

Про це повідомили у Державній пригордонній службі України.

Вогонь з Єрусалиму зустріли капелани та прикордонники Південного регіонального управління.

Нагадаємо, у Велику суботу перед Великоднем, 4 травня, у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулася щорічна урочиста церемонія сходження Благодатного вогню.

Що таке Благодатний вогонь

Згідно з біблійними переказами, апостол Петро увійшов до печери, де лежало тіло Ісуса Христа після страти. Він побачив яскраве світло, яке осяяло труну.

У пам'ять про ті події здійснюється урочиства служба Великої суботи у храмі Гробу Господнього, яка символічно зображує Страсті Христові, Поховання та Воскресіння Ісуса Христа. Винесення Благодатного Вогню (вогню із запалених свічок у Кувуклії) символізує вихід з Гробу Світла істинного, тобто Воскресіння Господа.

За православними віруваннями, якщо Благодатний вогонь не зійде — розпочнеться Друге пришестя Ісуса Христа і кінець всього живого.

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