Святыню встретили священники и украинские пограничники в пункте пропуска из Украины в Молдову.

Благодатный огонь прибыл в Украину. Поздно ночью скауты доставили его в пункт пропуска "Староказаче" на украинско-молдавской границе.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Огонь из Иерусалима встретили капелланы и пограничники Южного регионального управления.

Напомним, в Великую субботу перед Пасхой, 4 мая, в храме Гроба Господня в Иерусалиме состоялась ежегодная торжественная церемония восхождения Благодатного огня.

Что такое Благодатный огонь

Согласно библейским преданиям, апостол Петр вошел в пещеру, где лежало тело Иисуса Христа после казни. Он увидел яркий свет, озаривший гроб.

В память о тех событиях совершается торжество служба Великой субботы в храме Гроба Господня, которая символически изображает Страсти Христовы, Погребение и Воскресение Иисуса Христа. Вынесение Благодатного Огня (огня из зажженных свечей в Кувуклии) символизирует выход из Гроба Света истинного, то есть Воскресения Господа.

Согласно православным верованиям, если Благодатный огонь не взойдет, начнется Второе пришествие Иисуса Христа и конец всего живого.

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