Святыню встретили священники и украинские пограничники в пункте пропуска из Украины в Молдову.
Благодатный огонь прибыл в Украину. Поздно ночью скауты доставили его в пункт пропуска "Староказаче" на украинско-молдавской границе.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Огонь из Иерусалима встретили капелланы и пограничники Южного регионального управления.
Напомним, в Великую субботу перед Пасхой, 4 мая, в храме Гроба Господня в Иерусалиме состоялась ежегодная торжественная церемония восхождения Благодатного огня.
Что такое Благодатный огонь
Согласно библейским преданиям, апостол Петр вошел в пещеру, где лежало тело Иисуса Христа после казни. Он увидел яркий свет, озаривший гроб.
В память о тех событиях совершается торжество служба Великой субботы в храме Гроба Господня, которая символически изображает Страсти Христовы, Погребение и Воскресение Иисуса Христа. Вынесение Благодатного Огня (огня из зажженных свечей в Кувуклии) символизирует выход из Гроба Света истинного, то есть Воскресения Господа.
Согласно православным верованиям, если Благодатный огонь не взойдет, начнется Второе пришествие Иисуса Христа и конец всего живого.
Читайте также: