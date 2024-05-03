"Будет массированный удар": Жданов предупредил о ракетной атаке по Украине

Российская армия может нанести массированный ракетный или комбинированный удар по Украине с началом их наступательных действий на востоке и северо-востоке.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

“Я не исключаю, что будет массированный удар. С началом наступательных действий, я ожидал бы массированный удар со стороны РФ, ракетный удар или ракетно-шахедный. Если массированный удар, то столицу не минует. Потому что они попытаются продемонстрировать свои намерения, что они так серьезно пошли в наступление”, — говорит Олег Жданов.

По его словам, Россия может нанести удар после 15 мая.

"Это может быть где-то вторая половина мая, когда они начнут основной этап основного наступления на востоке и возможно на северо-востоке Украины", — считает военный эксперт.

Напомним, Россия хочет захватить еще две области Украины: у Буданова назвали цель Путина и удивили заявление о победе в войне.

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