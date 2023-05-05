14 фактов о Chanel №5

Культовый аромат Chanel №5 поступил в продажу 5 мая 1921 года – в нынешнем году он празднует 102-летие. Но и сегодня эти духи считаются символом элегантности и безукоризненного вкуса и являются самыми продаваемыми в мире.

1. С возникновением знаменитого аромата связана легенда, согласно которой Габриэль Шанель попросила бежавшего из революционной России парфюмера царского двора Эрнеста Бо создать новый аромат, который, по ее задумке, должен был "пахнуть женщиной". Бо придумал не одну, а двадцать четыре композиции, из которых методом исключения выбрал десять. Их он и выставил перед Коко, пометив флаконы, чтобы не запутаться, номерами – от одного до десяти. Шанель выбрала аромат под номером пять.

Коко Шанель / Фото: Getty Images

2. Правда, историки моды до сих пор гадают: она ткнула в него пальцем потому, что ей действительно понравился запах, или выбрала свое любимое число – Коко считала пятерку своим талисманом. Недаром аромат появился на прилавках 5 мая – то есть, 5.05. В любом случае название можно считать новаторским – до этого духам давали романтические "имена", которым Шанель, сочтя их устаревшими и пошлыми, объявила войну.

3. Состав аромата во время его появления считался революционным – в него входили иланг-иланг, нероли, бергамот и лимон (верхние ноты), корень фиалки, ирис, ландыш, жасмин и роза (средние ноты) и сандаловое дерево, амбра, пачули, виверра, ветивер, мускус и дубовый мох (базовые ноты). Прорывом в парфюмерном искусстве Chanel №5 считают из-за присутствия в аромате альдегидов – Коко не любила цветочные ноты, которые напоминали ей об образе женщины-цветка, навязываемого в то время обществу. Эрнест Бо учел ее пожелания, использовав альдегиды – они сделали ароматы цветов синтетическими, что позволило модным критикам назвать его "абстрактным букетом".

4. Необычной была и форма флакона – параллелепипед, напоминающий форму парижской Вандомской площади, с граненой под изумруд пробкой и белой этикеткой с черной надписью Chanel №5. Говорят, Шанель взяла за основу пузырек для успокоительного из Воронцовской аптеки – увидев его, она воскликнула: "Вот то, что мне нужно, – главное, что тут нет никаких амурчиков и декоративных цветочков!"

Коко Шанель / Фото: Getty Images

5. В 20-х годах прошлого века флакон Chanel №5 стоил полторы тысячи франков, да и в наше время он остался довольно дорогим ароматом. Всему виной цветущая всего пять недель в году грасская роза: чтобы получить килограмм розового концентрата, нужно обработать четыреста килограммов розовых лепестков. В свою очередь из килограмма концентрата можно выжать полкилограмма розового масла, стоимость которого – пять тысяч евро. В составе композиции обязательно должен присутствовать и экстракт грасского жасмина.

6. Прежде чем выпустить Chanel №5 в продажу, Коко организовала закрытый клуб любительниц аромата, в который входили только ее близкие подруги, сделав его таким образом недоступным для обычных покупательниц. Ее, как сказали бы сейчас, маркетинговый ход сработал – когда первая партия Chanel №5 появилась на прилавках, ее, несмотря на цену, раскупили в течение нескольких часов.

Парфюм Chanel №5 / Фото: Getty Images

7. Самой звездной почитательницей аромата была Мэрилин Монро, а после того как в одном из интервью она сказала, что на ночь надевает только несколько капель Chanel №5, актриса начала еще и рекламировать его.

Мэрилин Монро / Фото: Getty Images

8. Первым лицом аромата была сама Коко Шанель – для рекламного постера она позировала на фоне камина в роскошном номере отеля Ritz. За все время его существования в рекламных кампаниях участвовали такие звезды, как Катрин Денев, Николь Кидман, Кароль Буке, Одри Тоту, Жизель Бундхен. Первым "мужским" лицом Chanel №5 стал Брэд Питт.

9. Chanel №5 – самый успешный – как в моральном, так и в материальном отношении – продукт знаменитой фирмы, каждые тридцать минут в мире продается один флакон этого аромата.

10. Из Европы в Америку Chanel №5 привезли американские солдаты, которые после освобождения Парижа осенью 1944 года опустошили все парфюмерные магазины, покупая духи в подарок своим женам и невестам – так началось распространение аромата по всему миру.

11. Аромат существует в четырех вариациях: духи, туалетная вода, парфюмерная вода и eau de premiere.

Chanel №5 / Фото: Getty Images

12. В 1959 году духи Chanel №5 стали экспонатом нью-йоркского музея МОМА, а Энди Уорхол изображал его на своих шелкографиях.

13. В 2012 году Европейская комиссия признала аромат вредным для здоровья: по мнению медиков, входящий в его состав дубовый мох является сильнейшим аллергеном.

14. Ролик Chanel №5: The Film с участием Николь Кидман на сегодняшний день считается самым дорогим в истории модной индустрии – стоимость одной минуты в нем оценивается в 11 миллионов долларов. Сама актриса за съемки получила 4 миллиона долларов, что является самым большим гонораром за все времена существования такого бизнеса, что позволило назвать Кидман самым успешным лицом бренда Chanel №5.

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