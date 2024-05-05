Оля Полякова показала, как с мужем и дочерью устроила "битву" пасхальными яйцами

Украинская певица Оля Полякова показала, как проходит ее Пасха в кругу семьи.

В своем фотоблоге исполнительница восхитила кадрами, сделанными за праздничным столом. В частности, Оля показала своего мужа, бизнесмена Вадима Буряковского и старшую дочь Машу. Так, во время завтрака возлюбленный певицы в вышиванке сразился с женой за первенство в "битве" пасхальными яйцами. В результате Оля потерпела поражение, что повеселило супругов. Также свой успех испытывала и Маша, но звездная мама сразу повредила ее яйцо.

Оля Полякова празднует Пасху / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова празднует Пасху / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Кроме пасхальных развлечений Полякова похвасталась своими кулинарными талантами. Как оказалось, звезда, которая уже давно увлекается выпеканием хлеба, в этом году самостоятельно готовила куличи. В частности, среди вкусностей на столе был и свежеиспеченный панеттоне, который Оля сделала накануне. Артистка разрезала и показала поклонникам, каким рыхлым и влажным является праздничный хлеб.

Оля Полякова празднует Пасху / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова празднует Пасху / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, недавно актриса Анна Саливанчук показала, как с сыновьями отпраздновала Пасху на эко-ферме у подруги Даши Малаховой и даже успела позагорать.

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