14 фактів про Chanel №5

Культовий аромат Chanel №5 надійшов у продаж 5 травня 1921 року – цього року він святкує 102-річчя. Але і сьогодні ці парфуми вважаються символом елегантності та бездоганного смаку і є найбільш продаваними у світі.

1. З виникненням знаменитого аромату пов'язана легенда, згідно з якою Габріель Шанель попросила парфумера царського двору Ернеста Бо, що втік з революційної Росії, створити новий аромат, який, за її задумом, повинен був "пахнути жінкою". Бо вигадав не одну, а двадцять чотири композиції, з яких методом виключення вибрав десять. Їх він і виставив перед Коко, помітивши флакони, щоб не заплутатись, номерами – від одного до десяти. Шанель вибрала аромат під номером п'ять.

Коко Шанель / Фото: Getty Images

2. Щоправда, історики моди досі гадають: вона тицьнула в нього пальцем тому, що їй справді сподобався запах, або обрала своє улюблене число – Коко вважала п'ятірку своїм талісманом. Недарма аромат з'явився на прилавках 5 травня – 5.05. У будь-якому разі назву можна вважати новаторською – до цього парфумам давали романтичні "імена", яким Шанель, вважаючи їх застарілими та вульгарними, оголосила війну.

3. Склад аромату під час його появи вважався революційним – до нього входили іланг-іланг, неролі, бергамот та лимон (верхні ноти), корінь фіалки, ірис, конвалія, жасмин і троянда (середні ноти) та сандалове дерево, амбра, пачулі, вівера, ветивер, мускус та дубовий мох (базові ноти). Проривом у парфумерному мистецтві Chanel №5 вважають через присутність в ароматі альдегідів – Коко не любила квіткові ноти, які нагадували їй про образ жінки-квітки, яка на той час нав'язується суспільству. Ернест Бо врахував її побажання, використавши альдегіди – вони зробили аромати квітів синтетичними, що дозволило модним критикам назвати його "абстрактним букетом".

4. Незвичайною була і форма флакона – паралелепіпед, що нагадує форму паризької Вандомської площі, зі зробленим під смарагд корком та білою етикеткою із чорним написом Chanel №5. Кажуть, Шанель взяла за основу пляшечку для заспокійливого з Воронцовської аптеки — побачивши її, вона вигукнула: "Ось те, що мені потрібно, — головне, що тут немає жодних амурчиків і декоративних квіточок!"

Коко Шанель / Фото: Getty Images

5. У 20-х роках минулого століття флакон Chanel №5 коштував півтори тисячі франків, та й у наш час він залишився досить дорогим ароматом. Усьому виною граська троянда, що квітне всього п'ять тижнів на рік: щоб отримати кілограм рожевого концентрату, потрібно обробити чотириста кілограмів рожевих пелюсток. Своєю чергою з кілограма концентрату можна вичавити пів кілограма рожевої олії, вартість якої – п'ять тисяч євро. У складі композиції обов'язково має бути і екстракт граського жасмину.

6. Перш ніж випустити Chanel №5 у продаж, Коко організувала закритий клуб любительок аромату, до якого входили лише її близькі подруги, зробивши його таким чином недоступним для звичайних покупців. Її, як сказали б зараз, маркетинговий хід спрацював – коли перша партія Chanel №5 з'явилася на прилавках, її попри ціну розкупили протягом кількох годин.

Парфуми Chanel №5 / Фото: Getty Images

7. Найзірковішою шанувальницею аромату була Мерилін Монро, а після того, як в одному з інтерв'ю вона сказала, що на ніч одягає лише кілька крапель Chanel №5, актриса почала ще й рекламувати його.

Мерилін Монро / Фото: Getty Images

8. Першим обличчям аромату була сама Коко Шанель – для рекламного постера вона позувала на тлі каміна у розкішному номері готелю Ritz. За весь час його існування у рекламних кампаніях брали участь такі зірки, як Катрін Денєв, Ніколь Кідман, Кароль Буке, Одрі Тоту, Жизель Бундхен. Першим "чоловічим" обличчям Chanel №5 став Бред Пітт.

9. Chanel №5 – найуспішніший – як у моральному, так і матеріальному сенсі – продукт знаменитої фірми, кожні тридцять хвилин у світі продається один флакон цього аромату.

10. З Європи до Америки Chanel №5 привезли американські солдати, які після звільнення Парижа восени 1944 року спустошили всі парфумерні магазини, купуючи парфуми у подарунок своїм дружинам та нареченим – так почалося поширення аромату по всьому світу.

11. Аромат існує у чотирьох варіаціях: парфуми, туалетна вода, парфумерна вода та eau de premiere.

Chanel №5 / Фото: Getty Images

12.1959 року парфуми Chanel №5 стали експонатом нью-йоркського музею МОМА, а Енді Воргол зображував його на своїх шовкографіях.

13. 2012 року Європейська комісія визнала аромат шкідливим для здоров'я: на думку медиків, дубовий мох, що входить до його складу, є найсильнішим алергеном.

14. Ролик Chanel №5: The Film за участю Ніколь Кідман сьогодні вважається найдорожчим в історії модної індустрії – вартість однієї хвилини в ньому оцінюється в 11 мільйонів доларів. Сама актриса за знімання отримала 4 мільйони доларів, що є найбільшим гонораром за всі часи такого бізнесу, що дозволило назвати Кідман найуспішнішим обличчям бренду Chanel №5.

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