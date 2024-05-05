В забор Белого дома врезался автомобиль: что известно об инциденте

В столице США городе Вашингтоне автомобиль, двигавшийся на большой скорости, врезался в один из заборов на периметре безопасности вокруг Белого дома. В результате инцидента, случившегося поздно вечером 4 мая, водитель погиб.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Незадолго до 10:30 вечера [5:30 утра воскресенья, 5 мая, по киевскому времени] двигавшийся на большой скорости автомобиль врезался в одни из ворот периметра безопасности вокруг Белого дома", — сообщила Секретная служба США на своем аккаунте в соцсети X.

Присутствовавшие на месте сотрудники службы безопасности пытались оказать помощь водителю, однако он был обнаружен мертвым.

По словам спикера Секретной службы, ответственного за безопасность Белого дома, Энтони Гульелми, его ведомство вместе с полицией и пожарными службами округа Колумбия начало расследование смертельной аварии. Он добавил, что "никакой угрозы или последствий для общественной безопасности нет".

В издании напомнили, что это уже не первый подобный инцидент в этом году. В январе водителя легковушки задержали за наезд на забор на охранном периметре.

В последние годы Белый дом был объектом нескольких попыток вторжения, что побудило в 2020 году построить новый барьер, более высокий и изготовленный из более прочного металла, по периметру президентской резиденции.

Напомним, в мае 2023 года в Вашингтоне грузовик врезался в ограждение на Лафайет-сквер рядом с территорией Белого дома. Власти города уже задержали водителя. На месте аварии был обнаружен нацистский флаг со свастикой. По словам очевидцев, флаг, вероятно, выпал из грузовика после удара.

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