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В Сумской области прогремели 183 взрыва

В Сумской области прогремели 183 взрыва

Захватчики обстреливают Сумщину (фото иллюстративный) / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.

За прошедшие сутки захватчики совершили 36 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Всего было зафиксировано 183 взрыва. Обстрелы потерпели Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская общины.

  • Юношеская община: враг бил из минометов (5 взрывов), РСЗО (12 взрывов), артиллерии (6 взрывов) и нанес авиаудар КАБ (2 взрыва).
  • Эсманьская община: произведены обстрелы из минометов (6 взрывов) и артиллерии (5 взрывов), пулеметный обстрел.
  • Середино-будская община: 15 мин сбросили россияне на территорию общины. Также были обстрелы из РСЗО (8 взрывов), артиллерии (10 взрывов), атаки FPV дронов (5 взрывов).
  • Белопольское общество: зафиксированы атаки FPV дронов (2 взрыва), артобстрелы (9 взрывов), минометные обстрелы (8 взрывов).
  • Зноб-новгородская община: противник ударил из минометов (7 взрывов).
  • Миропольское общество: осуществлен обстрел из артиллерии (2 взрыва).
  • Великописаревское общество: зафиксированы обстрелы из минометов (20 взрывов), гранатомета РПГ (12 взрывов).
  • Краснопольская община: 13 мин сбросили россияне на территорию общины.
  • Шалыгинская община: враг нанес авиаудар КАБ (2 взрыва) и совершил пулеметный обстрел.

Напомним, ранее сообщалось, что на Днепропетровщине силы ПВО сбили вражескую ракету.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия обстреляла Херсон, в результате чего город остался без света.

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