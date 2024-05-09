В Сумской области прогремели 183 взрыва

За прошедшие сутки захватчики совершили 36 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

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Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Всего было зафиксировано 183 взрыва. Обстрелы потерпели Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская общины.

Юношеская община: враг бил из минометов (5 взрывов), РСЗО (12 взрывов), артиллерии (6 взрывов) и нанес авиаудар КАБ (2 взрыва).

Эсманьская община: произведены обстрелы из минометов (6 взрывов) и артиллерии (5 взрывов), пулеметный обстрел.

Середино-будская община: 15 мин сбросили россияне на территорию общины. Также были обстрелы из РСЗО (8 взрывов), артиллерии (10 взрывов), атаки FPV дронов (5 взрывов).

Белопольское общество: зафиксированы атаки FPV дронов (2 взрыва), артобстрелы (9 взрывов), минометные обстрелы (8 взрывов).

Зноб-новгородская община: противник ударил из минометов (7 взрывов).

Миропольское общество: осуществлен обстрел из артиллерии (2 взрыва).

Великописаревское общество: зафиксированы обстрелы из минометов (20 взрывов), гранатомета РПГ (12 взрывов).

Краснопольская община: 13 мин сбросили россияне на территорию общины.

Шалыгинская община: враг нанес авиаудар КАБ (2 взрыва) и совершил пулеметный обстрел.

Напомним, ранее сообщалось, что на Днепропетровщине силы ПВО сбили вражескую ракету.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия обстреляла Херсон, в результате чего город остался без света.

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