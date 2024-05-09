Снаряды для Украины: президент Чехии рассказал, когда начнутся поставки

Украина может получить первую партию снарядов в количестве 180 тысяч в рамках чешской инициативы уже в июне, а дальнейшие поставки будут значительно больше.

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Об этом сообщил президент Чехии Петр Павел, в интервью немецкому телеканалу ARD.

Он заявил, что конкуренция постоянно растет, поскольку все больше сторон узнают инициативу Чехии. Он заявил, что об инициативе необходимо было говорить публично, однако "мы раскрыли карты и этим пользуется Россия".

"Это еще одна причина, почему инициатива продвигается не так быстро, как нам бы хотелось. Вместе с нашим премьер-министром Петром Фиалой я предполагаю, что первые 180 тысяч единиц боеприпасов, будут доставлены в июне, и уже есть контракты на дальнейшее шестизначное количество снарядов", — сказал Павел.

Он заявил, что Украина с самого начала полномасштабного вторжения столкнулась с нехваткой оружия, но продемонстрировала изрядную устойчивость.

Павел отметил, что Россия гораздо сильнее Украины в финансовом и промышленном плане, однако, по словам президента, "мы приближаемся к тому моменту, когда человеческие ресурсы и поддержка среди украинского населения все больше будут становиться ограничивающими факторами".

"В этой ситуации, — и я уже давно об этом говорю, — важно всячески поддерживать Украину, чтобы она могла дать понять российскому агрессору, что нет смысла продолжать войну, что Россия не достигнет никаких дальнейших военных успехов. Потому что пока у России есть хоть какая-то надежда на успех, у нее нет оснований вести мирные переговоры", — подчеркнул Павел.

Напомним, ранее сообщалось, что аналитик назвал ключевое вооружение из пакета помощи США.

Кроме того, мы ранее информировали, что кафиры медленно, но уверенно наступают, а ВСУ вынуждены экономить снаряды.

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