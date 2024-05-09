Снаряди для України: президент Чехії розповів, коли розпочнеться постачання

Україна може отримати першу партію снарядів у кількості 180 тисяч в рамках чеської ініціативи вже у червні, а подальші поставки будуть значно більших обʼємів.

Про це повідомив президент Чехії Петр Павел, в інтервʼю німецькому телеканалу ARD.

Він заявив, що конкуренція постійно росте, оскільки все більше сторін дізнаються про ініціативу Чехії. Він заявив, що про ініціативу необхідно було говорити публічно, однак "ми розкрили карти і цим користається Росія".

"Це ще одна причина, чому ініціатива просувається не так швидко, як нам би хотілося. Разом із нашим прем'єр-міністром Петром Фіалою я припускаю, що перші 180 тисяч одиниць боєприпасів, будуть доставлені у червні, і вже є контракти на подальшу п'яти-шестизначну кількість снарядів", - сказав Павел.

Він заявив, що Україна з самого початку повномасштабного вторгнення зіштовхнулась з нестачею зброї, але продемонструвала неабияку стійкість.

Павел зазначив, що Росія набагато сильніша за Україну в фінансовому та промисловому плані, однак, за словами президента, "ми наближаємося до того моменту, коли людські ресурси та підтримка серед українського населення, дедалі більше ставатимуть обмежуючими факторами".

"У цій ситуації, — і я вже давно про це говорю, — важливо всіляко підтримувати Україну, щоб вона могла дати зрозуміти російському агресору, що немає сенсу продовжувати війну, що Росія не досягне жодних подальших військових успіхів. Тому що доки у Росії є хоч якась надія на успіх, в неї немає жодних підстав вести мирні переговори", - наголосив Павел.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що аналітик назвав ключове озброєння з пакету допомоги США.

Крім того, ми раніше інформували, що окупанти повільно, але впевнено наступають, а ЗСУ змушені економити снаряди.

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