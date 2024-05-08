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Окупанти вдарили по Херсонщині: загинула жінка, є поранені

Окупанти вдарили по Херсонщині: загинула жінка, є поранені

Окупаційні війська РФ обстріляли Херсонщину / Фото з відкритих джерел

Росіяни обстріляли Херсонську область.

Окупаційні війська Росії у ніч проти 8 травня обстріляли село Білозерка на Херсонщині. Внаслідок атаки є жертва та постраждалі.  

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Так, внаслідок ворожих ударів у власному будинку загинула жінка 1959 року народження. Ще двоє людей – поранені. 

"У важкому стані до лікарні доставили 40-річного чоловіка. Він отримав вибухову травму, поранення обличчя та руки", - розповів він. 

Прокудін додав, що у медичному закладі перебуває 65-річна потерпіла, в якої діагностували контузію та вибухову травму. Стан жінки оцінюють як середньої тяжкості.

Нагадаємо, у ніч проти 8 травня Росія запустила "Кинджали", "Калібри", балістику і дрони по Україні. У Повітряних силах назвали кількість збитих цілей. 

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