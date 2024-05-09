Астрологический прогноз на 9 мая

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: в первой половине дня нужно продолжать начатое вчера планирование, во второй – можно постепенно – и не торопясь – приступать к их реализации.
Символ дня: Рыба с разверстой пастью.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: оранжевый, коричневый.
Счастливые камни дня: агат, халцедон.
За какую часть тела отвечает: рот, зубы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, не будут продолжительными, главное, сразу же начать лечение.
Питание дня: от мяса желательно отказаться, в рацион необходимо включить орехи, сухофрукты м овощи.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Дачные работы дня: от работ в саду и огороде лучше воздержаться.
Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, защищающие и избавляющие от порчи и сглаза.
Сны дня: сны нынешнего дня могут быть пугающими, но, к счастью, не сбудутся.
Табу дня: нельзя отвечать агрессией на агрессию.
Цитата дня: «Когда мы счастливы, мы всегда добры» (Оскар Уайльд).
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