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Астрологический прогноз на 9 мая

Астрологический прогноз на 9 мая

Рыба с разверстой пастью - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: в первой половине дня нужно продолжать начатое вчера планирование, во второй – можно постепенно – и не торопясь – приступать к их реализации. 

Символ дня: Рыба с разверстой пастью. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: оранжевый, коричневый. 

Счастливые камни дня: агат, халцедон. 

За какую часть тела отвечает: рот, зубы. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, не будут продолжительными, главное, сразу же начать лечение.

Питание дня: от мяса желательно отказаться, в рацион необходимо включить орехи, сухофрукты м овощи.  

Стрижка дня:     от стрижки нужно отказаться. 

Дачные работы дня: от работ в саду и огороде лучше воздержаться. 

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, защищающие и избавляющие от порчи и сглаза. 

Сны дня: сны нынешнего дня могут быть пугающими, но, к счастью, не сбудутся. 

Табу дня: нельзя отвечать агрессией на агрессию. 

Цитата дня: «Когда мы счастливы, мы всегда добры» (Оскар Уайльд).

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