Голова КНР прибув з візитом до Угорщини

Китайський лідер Сі Цзіньпін у ніч проти 9 травня прибув з візитом до Угорщини в рамках свого європейського турне.

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Про це повідомляє CGTN.

У повідомленні вказується, що премʼєр-міністр країни Віктор Орбан приїхав з дружиною особисто зустрічати гостя в аеропорт Будапешта.

Це перший державний візит голови КНР до Угорщини, який проходить у річницю встановлення дипломатичних відносин між двома країнами.

Депутат парламенту Угорщини Гергей Гуляш заявив, що Орбан прагне посилити економічні зв’язки з Китаєм, зокрема розширити участь країну в ініціативі "Один пояс, один шлях", а також в проєктах модернізації залізниці та фінансуванні нового нафтопроводу, що з'єднує її з Сербією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Макрон заявив, що Китай зобов'язався не продавати Росії будь-яку зброю.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Литви зробив неочікувану заяву щодо Китаю.

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